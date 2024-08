Jean-Clairè sempre più vicino a vestire la maglia della. L'apertura del difensore francese al trasferimento in Italia è stata registrata già diversi giorni fa, ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha dovuto prima raccogliere fondi dalla cessione di Dean Huijsen. Quest'ultimo ha salutato Torino per trasferirsi al Bournemouth in Inghilterra, liberando così le risorse necessarie per l'operazione Todibo.Le trattative con ilsono proseguite fino alla conferma di oggi: l'ex giocatore del Barcellona non è stato convocato per la partita che i rossoneri giocheranno domani in casa del Lecce. Questo segnale rafforza l'idea che il trasferimento di Todibo alla Juventus sia ormai imminente.Todibo è destinato a diventare il secondo rinforzo per la difesa bianconera dopo l'acquisto di Cabal. Il difensore francese ha messo in stand-by tutte le proposte provenienti dalla Premier League, manifestando chiaramente la sua preferenza per la Juventus.