Todibo alla Juventus: cosa manca?

L'obiettivo della Juventus è chiudere per Todibo nei prossimi giorni, così da regalare a Thiago Motta il nuovo difensore centrale. Sono ore decisive per il futuro del classe 1999. Ma cosa manca per il suo arrivo?Il Nizza vuole l'acquisto a titolo definitivo; Giuntoli punta al prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinati obiettivi del giocatore e traguardi di squadra .L’investimento ammonta a 35 milioni, con i soliti bonus che potrebbero tornare utili per venirsi incontro e arrivare all'intesa. Il dialogo tra le dirigenze, riferisce il Corriere dello Sport, riguarda appunto questo: la determinazione delle cifre, dall’entità del prestito oneroso, alla definizione del riscatto. Con il giocatore, del resto, è stato già imbastito un accordo per un quinquennale a 2-2,5 milioni a stagione.