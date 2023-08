Jean-Clair Todibo, centrale francese del Nizza è uno dei giocatori a cui la Juve è interessata per la difesa, soprattutto in caso di addio di Alex Sandro. Ne parla il Corriere dello Sport secondo cui al momento tutto si è fermato dopo le richieste altissime dei francesi, che valutano Todibo 30 milioni. Un aiuto potrebbe arrivare da Luca Pellegrini. Il Nizza infatti ha già offerto 8 milioni alla Juve per il terzino anche se Pellegrini continua ad aspettare la Lazio. Dialoghi quindi in corso tra i due club con l'affare che potrebbe appunto allargarsi.