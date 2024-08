Jean Claire Todibo ha parlato ai canali ufficiali del West Ham dopo il suo trasferimento ufficiale. Le sue parole.



TODIBO- "Sono davvero emozionato di firmare per il West Ham United. È un sogno che si avvera giocare in Premier League, il miglior campionato del mondo. Questa è un’opportunità incredibile per me, in un club con grandi ambizioni, che vuole davvero fare progressi sotto il nuovo allenatore. Sembra il momento giusto per venire al West Ham, nel cuore di Londra, con una base di fan incredibile e appassionata. Sono così emozionato di indossare la maglia del West Ham e giocare al London Stadium in Premier League".