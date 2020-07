Maurizio e la strana coppia che per fortuna non è scoppiata. Dybala e Ronaldo, il Dygualdo, che serve per vincere lo scudetto e per salvare la stagione di Maurizio Sarri, che ad oggi conta ancora 0 trofei. Tre punti in palio con la Samp, per il 38esimo scudetto, il nono consecutivo.



Ecco lo score dei due dalla ripresa a oggi, riportato dal Corriere dello Sport: "Bologna: Ronaldo, Dybala; Lecce: Dybala, Ronaldo (poi Higuain e De Ligt, terzo marcatore del post-covid), Genoa: Dybala, Ronaldo (a seguire Douglas Costa); Torino: Dybala, (Cuadrado) Ronaldo (autorete Djidji); Atalanta: Ronaldo 2; Lazio: Ronaldo (2)".