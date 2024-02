Giornata di vigilia. E quindi giornata di parole. Laè pronta a scendere in campo contro, per soffiare sulla piccola fiamma che vale una speranza scudetto: l'Inter che batte pure la Roma ha tagliato un po' le gambe dei tifosi, ma Allegri ha garantito spirito e motivazione da parte dei giocatori bianconeri , che arrivano da un solo punto fatto nelle ultime due partite. Dunque: vincere anche per evitare la crisi. Qualsiasi forma possa avere.Tocca a Federico Chiesa scendere in campo dal primo minuto. Il tecnico è stato chiaro: "Mi aspetto e ci aspettiamo tanto da lui". E tutti si aspettano maggiore continuità, compatibilmente con le sue condizioni fisiche, sia chiaro.Tornano d'attualità i temi poi del futuro: da una parte il capitano Danilo, la certezza; dall'altra invece la situazione Pogba, vicina a una possibile svolta.