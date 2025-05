AFP via Getty Images

Zidane-Juventus, cosa sappiamo

. Secondo TMW, è lui il sogno dellaper la panchina, dopo il "no" di Antonio Conte e tutte le incognite legate ai profili vagliati finora, tra cui in primis Gian Piero Gasperini. Si tratta, comunque, di una semplice suggestione, anche perché l'ex Real Madrid rimane in lizza per guidare la Nazionale francese.Non resta dunque che attendere nuovi sviluppi, a partire da quelli relativi proprio alla situazione dell'attuale tecnico dell'Atalanta, diviso tra la "corte" della Roma e l'ambizione di tornare in bianconero dopo l'esperienza nel settore giovanile di tanti anni fa.