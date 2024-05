La lista delle pretendenti per Deansi allunga di più. Il difensore della, attualmente in prestito alla, potrebbe essere uno dei sacrificati di Cristianoin vista della prossima sessione di mercato estiva.TMW, sul difensore centrale spagnolo non c'è solo ilfinalista in questa edizione della. Anche il, che ha chiuso laal settimo posto e fuori dalla coppe, sarebbe molto interessato al giocatore. Non è da escludere un tentativo da parte della ricca proprietà del club inglese.