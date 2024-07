Stando a quanto riportato da TMW, c'è anche lasulle tracce di Simun, attaccante esterno classe 2006 in forza alche in patria viene paragonato a Dejan Kulusevski. Nello scorso campionato croato ha già avuto modo di esordire in Prima squadra, attirando l'attenzione di alcune società tra cui, oltre a quella bianconera, anche il Bologna e il Salisburgo. Al momento il suo club non vorrebbe cederlo, ma molto dipenderà dalle dinamiche del mercato. Butic ha la capacità di giocare in diverse posizioni offensive; agile e veloce, può vantare tra le sue principali caratteristiche un buon controllo di palla, capacità di dribbling e un istinto naturale per il goal.