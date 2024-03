Il futuro di Dusanalla Juventus al momento non sembra cosi scontato. Come riferisce TMW infatti la dirigenza della Vecchia Signora avrebbe già individuato il sostituto qualora le strade tra della Juve e del centravanti serbo decidessero di separarsi. Si tratterebbe dell'attaccante del Bologna delle meraviglie allenato da Thiago Motta Joshua. Per poter arrivare al giocatore però servirebbe un sacrificio importante, sacrificare quindi un big della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Non necessariamente Dusan Vlahovic, potrebbe anche essere Federico, andando cosi a formare un duo offensivo Vlahovic-Zirkzee.