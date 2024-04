Il prestito con il Frosinone di Matiassi concluderà al temine della stagione attuale. Il classe 2003 argentino farà quindi ritorno alla, ma per restarci? Stando a quanto riferisce TMWil direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe le idee chiare sull'esterno argentino, infatti vorrebbe inserirlo come contropartita in qualche affare cosi da abbassare il prezzo di acquisto di qualche obiettivo di mercato. Ad esempio sarebbe gradito un inserimento con l'Atalanta per portare a Torino Teun Koopmeiners, valutato dai nerazzurri di Bergamo 40 milioni.