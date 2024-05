È un argomento caldo nella giornata di oggi quello del rinnovo di Federicocon la Juventus. L'esterno azzurro si trova davanti ad un bivio: rinnovo o addio, complice il suo contratto in scadenza nel 2025. Le estimatrici certo non mancano per questo si potrebbe pensare anche ad un addio ma la Juventus non vorrebbe privarsene. Stando a quanto riferisce TMW la dirigenza bianconera incontrerà l'entourage di Federico Chiesa per discutere del suo futuro in estate, in particolare al termine degli europei che lo vedranno protagonista con la maglia azzurra. Dialoghi che al momento non sono ancora entrati nel vivo quindi.