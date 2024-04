Enzoin questa stagione è in prestito al Frosinone dove sta trovando spazio in Serie A proseguendo la sua crescita. Al termine della stagione il giocatore argentino farà ritorno a Torino ma difficilmente per restarci, infatti, stando a quanto riferisce TMW sul giocatore ci sarebbe il forte pressing del Genoa. Club ligure che aveva già voluto Koni De Winter dalla Juventus. Il prossimo potrebbe essere Enzo Barrenechea. Le ultime decisioni verranno comunque prese nel corso della sessione estiva di calciomercato. Certo è che il Genoa è in pressing per Enzo.