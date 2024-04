La Juventus corteggia Andreadel. Il fantasista si è mezzo in evidenza con la maglia del club brianzolo soprattutto nella prima parte di questa stagione attirando su di sè gli occhi di parecchie big italiane. Il giocatore ha un contratto che lo lega al Monza fino al 2028 ma il club valuta 20 milioni di euro il suo cartellino. Non solo la Juventus chiaramente in corsa ma anche l'Inter è fortemente interessato. Attenzione però ad un possibile inserimento dell'Atalanta qualora dovesse separarsi da Teun Koopmeiners. A riferirlo è TMW.