Il centrale difensivo del Torino Alessandroavrebbe attirato su di sè gli occhi di parecchi club di Serie A. In pole position ci sarebbero Inter e Napoli per il difensore granata, ma non è da escludere un interesse concreto della Juventus. Stando a quanto riferisce TMW infatti la Vecchia Signora potrebbe puntare forte su Buongiorno in caso di partenza di Gleison Bremer nel mercato estivo. Madama come ormai noto non vorrebbe provarsi del difensore brasiliano ma in caso di offerte irrinunciabili tutto potrebbe accadere.