Jakubaccarezza l'idea di un ritorno in Italia, dove ha indossato la maglia dello Spezia prima di approdare all'. Nella sua testa, però, ci sono solo due squadre, ovvero ile la, che lo hanno seguito a lungo negli scorsi anni. Difficile, ad ogni modo, che lo scenario possa concretizzarsi già in questa sessione di mercato, visto che i Gunners non hanno intenzione di aprire a un prestito. Qualcosa invece - come spiega TMW - potrebbe cambiare in estate, ma la pista più fattibile sarebbe quella rossonera: la Vecchia Signora, infatti, si è già sistemata in difesa con l'acquisto di Tiago Djalo.