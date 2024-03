L'entourage di Dusanè alla ricerca di possibili alternative per il futuro dell'attaccante, già per la prossima stagione. Lo riporta TMW, secondo cui il classe 2000 potrebbe finire ancora sul mercato - un po' come la scorsa estate - nel caso in cui ci fosse all'orizzonte un'offerta di alto livello, da 70-75 milioni di euro, ovvero la cifra pagata dallaalla Fiorentina. Il rinnovo non è ancora arrivato, motivo per cui l'entourage tiene aperte tutte le porte con un occhio attento a eventuali proposte dall'estero.