TMW - Il Galatasaray pensa anche a Kolo Muani

Il Galatasaray pensa a Kean e Kolo Muani

Ilè alla ricerca di un grande rinforzo per l’attacco. Il sogno resta sempre Victor Osimhen, che ha disputato l’ultima stagione proprio a Istanbul e continua a rappresentare l’obiettivo numero uno per il futuro, se non che il Napoli chiede il pagamento della clausola da 75 milioni di euro - valida solo per i club esteri - senza margine di trattativa. La dirigenza, dunque, si sta muovendo su più fronti, cercando alternative all’altezza nel caso in cui la pista che porta al nigeriano non dovesse concretizzarsi.

Secondo quanto raccolto da TMW, tra i nomi valutati dal Galatasaray c’è anche quello di. L’attaccante della Fiorentina, reduce da una stagione brillante in maglia viola, ha attirato l’attenzione di diversi club di primo piano, anche fuori dai confini europei. I turchi, pur di assicurarselo, sarebbero disposti a versare i 52 milioni di euro della clausola rescissoria valida fino al 15 luglio. Non solo Kean, però.Un altro profilo finito sul tavolo del Galatasaray è quello di, attaccante di proprietà del PSG, che lavorrebbe trattenere dopo i sei mesi positivi in prestito a Torino. Una situazione, questa, che si cercherà di monitorare anche alla Continassa, dove è sempre alta l'attenzione anche sullo stesso Osimhen che da tempo è stato individuato come il sostituto ideale di Dusan Vlahovic.