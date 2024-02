Il possibile trasferimento di Domenicoallaha animato il mercato estivo, con i bianconeri desiderosi di rafforzare il loro reparto offensivo. Tuttavia, ilha sempre mostrato fermezza nelle trattative, richiedendo 35 milioni senza contropartite tecniche. Berardi, legato al club neroverde da anni e con una carriera di successo alle spalle, ha cercato di valutare le sue opzioni dopo l'Europeo vinto, puntando a misurarsi a livelli più elevati e sperando di giocare in Champions League.L'Atalanta ha tentato di convincerlo nel 2022, ma la scelta finale era tra. Sebbene Pioli lo avesse posto in cima alla lista dei desideri, Maldini e Massara non erano completamente convinti. Durante le trattative estive, il Sassuolo ha respinto le offerte della Juventus, sperando di contare su Berardi per completare un attacco potente insieme a Laurienté e Pinamonti. Tuttavia, il destino ha preso una svolta inattesa quando Berardi si è infortunato, lasciando il Sassuolo in difficoltà aggiuntive. Lo scrive TMW.