Tiziana Zancan sarà la nuova Chief People Officer della Juventus. Ecco chi è, come comunicato dal sito ufficiale della Juventus: "Tiziana Zancan è una riconosciuta professionista del settore Human Resources, con oltre 14 anni di esperienza nella direzione delle risorse umane, a supporto delle strategie aziendali. Successivamente alla laurea in Psicologia e un master in "PNL" - Programmazione neuro-linguistica, intraprende il proprio percorso professionale nella Direzione HR di Whirlpool, poi di FCA, per proseguire in realtà internazionali e multinazionali quali Eli Lilly, Pirelli, Comau, Maserati e Gucci, per approdare da ultimo in Bottega Veneta come Chief People Officer".