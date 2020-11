Nemmeno il tempo di essere dimesso dall'ospedale dopo il Covid-19, che Urbano Cairo si ritrova sommerso da una pioggia social contro di lui, e in particolare contro il quotidiano sportivo di sua proprietà: la Gazzetta dello Sport. Ai tifosi della Lazio, infatti, non è andato giù il differente modo in cui la Rosea ha aperto oggi ("Lotito, esplode lo scandalo") rispetto a quando ci fu il caso Hakimi nell'Inter ("Era negativo?").

LA TESI LAZIALE - Secondo i sostenitori biancocelesti, la Gazza avrebbe sostenuto la "presunzione d'innocenza" per il terzino interista quando era risultato positivo al tampone Uefa dopo essere risultato negativo a quelli per giocare in campionato, mentre con il caso (a loro dire) analogo in casa Lazio di questi giorni si è subito urlato allo scandalo.

