Il weekend di Natale ha portato in dote un bel regalo per la Juve nel mercato azionario italiano, con il titolo Juventus che chiude questo ultimo lunedì del 2021 in, una ventata d'aria fresca in una performance complessiva dell'ultimo anno che recita -46,70%.Tutto questo si situa in una giornata abbastanza positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib a far registrare un +0,80%.Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, il dato risale leggermente e ora stazione a quota 136 punti.