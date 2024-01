Cosa vuol dire raggruppare le azioni?



Juventus: Borsa 25 gennaio – Valore ai minimi dal 2016

Da lunedì 22 gennaio 2024, laha dato il via al raggruppamento delle azioni in Borsa con l’obiettivo. L’operazione riguarda 2.527.478.770 azioni ordinarie, che diventeranno, finito il procedimento, 252.747.877.Un’operazione, resa necessaria in vista dell’aumento di capitale, e di cui si trova traccia nei documenti di tale operazione, consultati da Calcio e Finanza. «Il raggruppamento si inserisce nel contesto dell’operazione di rafforzamento patrimoniale ed è finalizzato a ridurre il numero di azioni in circolazione in previsione dell’Aumento di Capitale e a semplificare la gestione amministrativa delle stesse, migliorando al contempo la percezione del titolo Juventus sul mercato», si legge.Operazione che però non ha avuto un ottimo risultato, nel frattempo, proprio in Borsa.Nella giornata odierna, il titolo bianconero a Piazza Affari ha chiuso con un -6,47% fissando il valore per azione a 2,1905 euro. Un dato così basso non si registrava da fine 2016. La capitalizzazione di mercato si attesta così a 556,93 milioni di euro.