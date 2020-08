2









In questo agosto non ancora di mercato, uno dei nomi caldi per la fascia sinistra di diverse squadre italiane è quello di Vitalij Mykolenko: 21 anni, ucraino, mancino naturale, una giovane vita calcistica votata alla Dinamo Kiev. Almeno fino a oggi.



AMMIRATORI - Uno dei suoi agenti, l'italiano Stefano Antonelli, ha infatti aperto a un arrivo in Italia (pur specificando che c'è da superare la questione-extracomunitario). Sul terzino ci sono anche Napoli e Inter, ma Antonelli ha dichiarato di aver parlato di lui anche con Fabio Paratici. Con Alex Sandro e De Sciglio inseriti nella corposa lista dei possibili partenti, è il caso allora di dare un'occhiata a Mykolenko.



CHI È - A dispetto della sua giovane età, Mykolenko ha già all'attivo 75 presenze con la Dinamo, tra cui due ai preliminari di Champions e 14 tra fase a gironi e a eliminazione diretta in Europa League (segnando anche un gol contro il Rennes a novembre 2018). Col club della sua capitale ha vinto una Coppa e una Supercoppa d'Ucraina, e ha disputato da titolare le Qualificazioni a Euro 2020 con la nazionale del ct Andriy Shevchenko. Un giocatore che può ancora maturare tanto e tutto da valutare in un campionato di alto livello, ma già abituato a palcoscenici internazionali.