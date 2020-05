L'ex centrocampista dell'Atalanta, Fernando Tissone, ha parlato ai microfoni di TuttoNapoli.net riguardo la futura ripresa del campionato e si è soffermato sul futuro di Mauro Icardi. Ecco le sue parole: "Il calcio ripartirà? Per me no. In Francia, in Belgio e in Olanda il campionato è finito e anche la Liga, come la Serie A, non ha certezze sulla ripresa. La prossima settimana cominceranno gli allenamenti in piccoli gruppi, poi bisognerà aspettare. Ma il rischio contagio resta altissimo".



ICARDI - "Lui segnò il primo gol con la Samp grazie a un mio assist. In area di rigore pochi sono forti come lui. Se va a Napoli può anche diventare il capocannoniere del campionato. Il suo segreto è la personalità, ha la presunzione positiva dei bomber. Vedi Ibra: è simpatico per i compagni e antipatico per gli avversari. Ma è Ibra proprio per questo".