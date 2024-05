L'ex attaccante, Tiribocchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss parlando di Antonio Conte come prossimo allenatore del Napoli. "Sarà un vantaggio non giocare le coppe? A certi livelli, determinati calciatori è sempre meglio tenerli sulla corda.Per certi calciatori una gara a settimana è poco. Non vogliono riposarsi ma giocare il più possibile. Per sentire l’adrenalina delle partite o anche per potersi riscattare immediatamente dopo una brutta prestazione"."La scelta di Conte è importante ed indicativa di un aspetto: a De Laurentiis è piaciuto vincere e vuole riprovarci dopo un’annata fallimentare. I suoi allenamenti sono massacranti e molto intensi.. Tiene molto in conto la capacità di resistenza a certi carichi. Questo aspetto è predominante nelle sue scelte di formazione, anche più delle caratteristiche tecniche del singolo giocatore e dell’avversario che si va ad affrontare. Lui ci diceva sempre che se aveva raggiunto certi obiettivi da calciatore era grazie agli allenamenti che svolgeva e all’intensità che ci metteva. Sotto questo aspetto un ruolo fondamentale per la sua filosofia lo ha svolto il compianto Gianpiero Ventrone".