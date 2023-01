. Gelida e ficcante. Dalle parti della Procura federale soffiano venti che non promettono nulla di buono per il popolo juventino [...], tira un'aria che potrebbe portare laal Polo Nord:". Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport, che non a caso titola "La vogliono mandare in B?". Sì, perchè il fatto cheabbia avvertito la necessità di chiedere unaper avere a disposizione quasi un mese e mezzo in più per mettere meglio a fuoco la posizione del club nell'ambito dellanon può essere letto come un segnale incoraggiante per il futuro.L'oggetto del contendere è legato al fatto che la società bianconera non ha messo a bilancio le pendenze per alcune mensilità a cui i giocatori avrebbero rinunciato per il Covid, quando in realtà c'erano accordi, non depositati in Lega - e anche qui ci sarebbe un'ulteriore violazione - grazie ai quali nelle stagioni successive gli importi sarebbero stati corrisposti. L'articolo 4, quello della, recita come pena; peraltro - riflette TS - manca una giurisprudenza specifica sulla manovra stipendi che si è sviluppata in un contesto emergenziale.E intanto. I vari operatori del mercato delle scommesse hanno infatti tolto la, che è ancora presente per tutte le altre 19 squadre del massimo campionato. Alla luce della richiesta di 40 giorni di proroga per le indagini, evidentemente i bookies hanno voluto cautelarsi onde evitare brutte sorprese visto che la quota era inevitabilmente alta.