Che ne sarà di Adrien Rabiot? Ormai lo sappiamo: il centrocampista francese, insieme ai vari Ramsey, Kulusevski e McKennie è tra gli uomini che possono partire per fare cassa e finanziare un bel colpo di mercato già a gennaio. Certo, c'è sempre l'incognita legata ai 7 milioni di stipendio, ma intanto il 26enne Adrien è potenzialmente in vendita.

LA STATISTICA - A evidenziare un dato che dice tanto delle difficoltà di Rabiot in questo inizio di stagione, e che giustifica pienamente i recenti incitamenti pubblici di Allegri a "dare molto di più" alla causa juventina, è la Gazzetta dello Sport: l'ex PSG per adesso in Serie A ha tirato in porta soltanto una volta. È 71° nella classifica dei centrocampisti del nostro campionato: Henderson, Makengo, Deiola, Kastanos, Haas, Galdames e Kiyine, per dirne alcuni, sono arrivati a concludere nello specchio più di lui. In testa alla classifica per ora, coi suoi 13 tiri in porta (e 4 gol) c'è Barak del Verona, giusto per citare un nome che ha contribuito di recente a far male alla Juve.