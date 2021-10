A margine dell'Assemblea Straordinaria A.I.A.C.S.-Assoagenti, il noto procuratore Tullioha dichiarato:- "Sicuramente Pirlo l'anno scorso ha fatto, secondo me, quello che doveva fare. Per essere il primo anno che allenava ha fatto un buon lavoro. E' stato un campione, i campioni hanno questa possibilità: oggi non c'è, non è detto che domani non possa esserci"."Può abbassarsi il costo medio dei cartellini e ingaggi? Io credo che gli ingaggi siano aumentati perché sono aumentati troppo i transfer: se costano 100 milioni guadagnano più, se costassero 7 milioni come dieci anni fa guadagnerebbero di meno, è tutto correlato. Secondo me il costo del cartellino lo fa il mercato, sicuramente in questo momento sono alti e non sempre sono dei valori oggettivi".