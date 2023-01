A Sky Sport,parla così del mercato invernale: "Questo è stato un mercato difficile, dopo che per svariati motivi non si sono stati molti soldi. È stato un mercato creativo. In Inghilterra sono bravi ma sono legato all'Italia, agli italiani e ai calciatori italiani. Non mi piango addosso, dobbiamo promuovere il nostro calcio e i nostri calciatori. Nicolussi Caviglia per esempio è il migliore in campo sempre con la Salernitana, i giocatori ci sono, migliori anche dei tanti stranieri che arrivano".