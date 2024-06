Panama-Usa, le scuse di Weah

Nella notte nella gara di Copa America tra Usa e Panama chi ha rimediato un'espulsione dopo appena 18 minuti di gara è il calciatore della Juventus Timothy. Il giocatore statunitense tramite un lungo post su Instagram ha mandato un messaggio di scuse. Le parole:"Oggi ho messo in difficoltà la mia squadra e il mio paese. Un momento di frustrazione ha portato a una conseguenza irreversibile, e per questo, sono profondamente dispiaciuto per i miei compagni di squadra, gli allenatori, la famiglia e i nostri fan. Andando avanti mi impegnerò a imparare da questa esperienza, non permettendo ad un avversario di provocarmi e lavorando per riconquistare la fiducia e il rispetto della mia squadra e dei miei tifosi. Non importa come, combatterò sempre per la mia squadra e il mio paese fino al giorno in cui non sarò più necessario o in grado di farlo!! Mi scuso sinceramente con tutti. Il mio amore per questa squadra va oltre il calcio e sono così triste e arrabbiato con me stesso per aver messo in difficoltà miei fratelli".