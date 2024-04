Quanto è costato Weah?



E' stato la mossa a sorpresa di, un lampo improvviso in una squadra che si è trovata sprovvista di forza, corsa, lucidità.è diventato un miraggio offensivo per la: largo a destra, l'obiettivo del tecnico era quello di averlo a tutta fascia, magari sacrificando di più Cambiaso sul lato opposto. Gatti, che pure si è spinto tanto avanti, avrebbe garantito supporto in fase difensiva, lasciando così Tim libero. Di svariare, inventare, buttare palloni dentro.Dopo un buon approccio, il prosieguo aè stato da dimenticare. Weah si è ritrovato incastrato tra i dettami tattici e la paura di sbagliare . Non è mai andato oltre quel controllo e quel destro infrantosi contro un attento Scuffet. E l'occasione che avrebbe potuto cambiare il suo finale di stagione, ecco, si è rivelata un (altro) fallimento.Weah è arrivato allaa titolo definitivo, a fronte di un corrispettivo di € 10,3 milioni, pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori fino ad un massimo di un milione d'euro.Non solo, nel comunicato ufficiale vengono rivelati "premi fino ad un massimo di € 2,1 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni".In estate, la Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al. Ha dunque firmato per cinque anni, al termine della stagione ne avrà altri quattro da accordo precedente.Timothy ha giocato in, in questa stagione, così divise:Inha trovato anche un gol, con la; l'unico assist stagionale è arrivato a ottobre scorso, contro il Milan.Se le presenze sembrano tante, però, il numero di minuti in campo racconta ben altro.ha giocato per poco meno diminuti in quasi. La media è di 37 minuti per partita. Praticamente meno d'un tempo, di fatto la media di un rincalzo costante.Basterà a Tim, che pensava di essersi preso il posto da titolare in questa Juventus?Anche da qui nascono i dubbi attorno al suo futuro. Al momento, Timothy Weah è corteggiato da alcuni club di, lui stesso nel mese di gennaio aveva rifiutato un'offerta, decidendo di restare a Torino fino a fine stagione.Per Transfermarkt, Weah vale oggidi euro. Di fatto, la cifra sborsata dai bianconeri per prenderlo in estate dal Lille.