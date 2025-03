Timothy Weah, mai così bene e non esce più dal campo

Getty Images

Timothysta vivendo una stagione particolarmente positiva con la, partecipando attivamente alla manovra offensiva della squadra. Con cinque gol e due assist, ha totalizzato sette contributi diretti ai gol, eguagliando così il suo miglior record stagionale, che risaliva alla stagione 2021/22, quando aveva messo a segno tre reti e quattro assist tra Serie A e Ligue 1.Un aspetto interessante delle sue prestazioni è il fatto che abbia già segnato quattro gol in casa, superando il suo precedente massimo di tre reti segnate tra PSG, Lille e la sua prima stagione in Italia. Questo dato evidenzia come Weah stia trovando una maggiore confidenza sotto porta, soprattutto nel suo stadio di casa, un fattore che potrebbe rivelarsi fondamentale per il prosieguo della stagione della Juventus.

Il suo contributo in attacco, che comprende anche la capacità di fornire assist, ha permesso a Weah di diventare una delle principali armi offensive a disposizione di Thiago Motta. In un momento in cui la Juventus ha bisogno di risultati importanti, l'esterno bianconero è riuscito a farsi trovare pronto, dimostrando di avere un impatto significativo nel gioco della squadra.