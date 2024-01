Il tentativo dell'Everton per Timothyè stato respinto. Secondo il The Guardian, il club inglese ha cercato un prestito per l'esterno, recentemente arrivato alla Juventus. Tuttavia, Weah stesso ha rifiutato l'offerta, confermando la sua volontà di restare a Torino per la seconda metà della stagione. Con il giocatore che preferisce rimanere in Italia, la trattativa è stata fermata sul nascere.Ciò significa che l'Everton non riuscirà a garantirsi l'apporto di Weah per il momento. Nonostante il club inglese abbia manifestato interesse nel prendere in prestito il talentuoso esterno dalla Juventus, il giocatore ha deciso di rimanere nella squadra torinese per continuare a lottare per un posto in squadra.