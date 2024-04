La decisione della Juventus su Weah



Le offerte dalla Premier League

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Tim: è l'ultima chiamata. Per l'esterno statunitense, la svolta può passare dall'ultimo mese della stagione - a partire dai dubbi di Allegri verso il derby -, che potrebbe diventare ultimo mese e basta. Per capirci: se non fornirà ulteriori risposte, i bianconeri ci penseranno abbastanza prima di procedere con la conferma.Chiaro, tutto passerà inoltre dalle valutazioni della possibilissima e prossima guida tecnica. Però a Weah è stato già concesso il beneficio del dubbio: dopo un buon inizio, l'infortunio, quindi un'annata quasi interamente nelle retrovie. Avrebbe tutto per sbocciare, ma non lo fa.Prima di lanciarsi verso una decisione più drastica,Ciò vuol dire non essere apertamente contro ogni cessione, ma neanche far di tutto per avallare l'addio dell'americano.Weah vuole giocarsi ancora le sue carte a, però non accetterà un minutaggio ancora così deficitario. Con il possibile cambio d'allenatore, la situazione potrebbe modificarsi.Weah è stato l'acquisto più caro del mercato bianconero: 10 milioni di euro.Nessuna reale proposta che lo farebbe vacillare: molto dipenderà anche infatti dalla volontà del ragazzo di abbandonare la Juventus dopo un anno. Del resto, è pur sempre la squadra per cui ha sempre fatto il tifo.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!