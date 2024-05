Anche Timothyè apparso in grande forma nel corso dell' allenamento di ieri alla Continassa , in vista del match di domenica trae Roma. Autore di una buona prestazione nella sfida di sabato scorso contro il Milan, dopo aver messo a referto l'assist per Arek Milik nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, l'esterno statunitense ha dimostrato di spendersi molto in fase difensiva secondo le richieste di Massimiliano, rendendosi autore di una bella chiusura sullo stesso attaccante polacco. Ora il classe 2000 spera di avere presto un'altra occasione di mettersi in mostra in campo, per provare a strappare la conferma in bianconero per almeno un'altra stagione.