Matthijs de Ligt continua a far parlare di sé sul mercato. Nella scorsa estate ci avevano provato Barcellona e PSG prima di vederlo arrivare alla Juventus; in queste ore invece il Times assicura che il Manchester United lo vuole fortemente e prepara un'offerta per far traballare la Juve, pur avendo il problema del rapporto con Mino Raiola che è diventato zoppicante dopo tante operazioni con l'agente italiano. Eppure, dalla Juve arrivano segnali di totale tranquillità e volontà di trattenere de Ligt senza alcun dubbio.