ha chiesto la cessione al. Sembrano ri-palesarsi i fantasmi vissuti a Torino nella scorsa stagione. CR7 è pronto a dire addio al club in cui è diventato grande e dov'è rientrato in seguito all'esperienza della Juventus.Secondo quanto riportato dal Times, Cristiano vorrebbe terminare dopo una sola stagione il rapporto con il Manchester, ora allenato dall'olandese Ten Hag: i motivi alla base risalgono alla passata annata, sia per l'ambiente che ha ritrovato, sia soprattutto per la mancata qualificazione alla prossima Champions League. L'obiettivo è giocare quella competizione, dunque sarebbe esclusa la Roma dalla corsa. Occhio al PSG.