Secondo quanto riportato dal Times, a scendere in campo per lo scioglimento della Superlega è stato soprattutto il primo ministro britannico Boris Johnson. BoJo avrebbe infatti deciso di pressare il Manchester City, arrivando quasi alla crisi diplomatica. Eddie Lister, consigliere di Johnson, era a Dubai per questioni politiche: si è attivato per intimare al governo degli Emirati Arabi di abbandonare il progetto, così da non compromettere i rapporti con il Regno Unito. Il City è controllato interamente da Abu Dhabi United Group, di proprietà dello Sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, membro della Famiglia Reale di Abu Dhabi e ministro delle Finanze.