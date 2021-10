"Quando c'è da assegnare un rigore alla Juventus succede sempre un pandemonio, il tocco è stato netto, il regolamento sembra che parli chiaro". Così Paolo, noto tifoso della Juventus, ha parlato dagli studi di Tiki Taka.Subito la risposta di Raffaele: "Brosio sembra avere le idee confuse, sono tifoso del Napoli dal primo al novantesimo minuto, ma sono anche oggettivo e imparziale dopo la partita. Non è un episodio chiaro, a decidere è la soggettività dell'arbitro. Perché l'arbitro hai poi cambiato idea? Vogliamo sapere cosa si dicono Var e arbitro".E pronta anche la replica di Giuseppe, con le scintille tra i due ormai costanti: "Che Auriemma sia tifoso per tutta la partita è indubbio, ma che sia imparziale dopo una partita è come dire che Rocco Siffredi è vergine".