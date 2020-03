Anche in questi tempi, alla fine, c'è chi si trincera dietro l'ironia per battute di dubbio gusto. L'importante è saperli stanare, certi soggetti. E in questo è diventato un maestro Douglas Costa, che oggi su Instagram ha pubblicato il video di ieri in cui si dilettava facendo un paio di sombrero al cane.'Perché quando stanno le porte chiuse non ti infortuni?', il commento di Vincenzo, un tifoso bianconero con tanto di foto di Ronaldo come immagine del profilo. Pronta, la risposta di Costa: "No, questa è 'terrazza chiusa'". Game, set, match. Pure di questi tempi, l'importante è 'blastare'.