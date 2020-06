Ha fatto discutere la decisione di trasmettere la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus con il pubblico virtuale sulle tribune. Come scrive La Gazzetta dello Sport l’esperimento "non sarà riproposto in campionato per colpa dei costi troppo elevati. La Lega, però, ha in mente qualcosa di molto simile, sempre usando il software dei videogame: oggi e domani, nei 4 recuperi, si faranno i test per poter utilizzare la stessa tecnologia di Napoli-Juve ma solamente in determinati momenti delle partite, come l’ingresso in campo, la fine del primo tempo e della partita, i gol". La Juve "non ha invece previsto nulla di particolare per riempire i vuoti allo Stadium nella prima partita contro il Lecce. Sarà comunque confermata la colonna sonora classica del prepartita bianconero, utilizzata anche nella partitella in famiglia giocata il 5 giugno".