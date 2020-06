Eh sì, stavolta sul banco degli imputati c'è finito anche lui. Cristiano Ronaldo, l'intoccabile. I social non hanno risparmiato nessuno dopo il ko della Juve contro il Napoli, l'attaccante portoghese è stato accusato di essere sempre stato fuori partita e c'è anche chi ha giudicato la sua prestazione la peggiore da quando è in bianconero. Qualcuno però punta il dito contro Sarri, che aveva scelto CR7 come ultimo rigorista - magari pensando che avrebbe potuto calciare il penalty decisivo - ma Ronaldo non ha fatto in tempo ad andare sul dischetto.



Rabbia mista a ironia, nella gallery qui sotto alcuni tweet sulla partita di Ronaldo.