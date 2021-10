La notizia ufficiosa di stamattina è che la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus si disputerà a San Siro il 5 gennaio. In casa dei nerazzurri campioni d'Italia, dunque, e con rinvio di Juve-Napoli di campionato che permetterà alla squadra di Spalletti di giocare il big match quando avrà a disposizione i giocatori via per la Coppa d'Africa. Una combinazione di fattori che ha scatenato i tifosi su Twitter: