''Allo stadio è già previsto l'utilizzo della mascherina ed. Io in questo sarei ancora più drastico: se si continua a vedere tifosi allo stadio senza mascherine. Sarei per questa decisione, le regole vanno rispettate''. Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il sottosegretario alla SaluteNelle scorse settimane, l'esponente del Governo aveva lanciato un appello ai microfoni di Sky Tg24: "Rivolgo un appello a tutti affinché vengano rispettate le regole anche allo stadio. Abbiamoper mandare un segnale, però. La stagione è più favorevole per la diffusione del virus, quindi è necessario rispettarle".