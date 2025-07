'Sei un mercenario', i tifosi del Santos contro Danilo ma a difenderlo è Neymar VIDEO

2025 Getty Images

Una serata particolare, a tratti surreale, quella passata da Danilo durante la sfida tra il suo Flamengo e il Santos, valida per il 14° turno del Brasileirão. L'ex difensore della Juventus si è ritrovato ad essere il bersaglio degli insulti provenienti dagli spalti di Vila Belmiro, proprio lo stadio in cui aveva mosso i primi passi da professionista. I tifosi del Santos non gli hanno perdonato il trasferimento al Flamengo, rivale storica, etichettandolo come “mercenario” e riservandogli cori ostili durante dell’incontro.

Neymar difende Danilo



A difendere l'ex giocatore della Juventus ci ha pensato Neymar. I due sono legati da una forte amicizia e per questo il brasiliano ex Barcellona si è subito intromesso per cercare di placare gli animi, come si vede chiaramente da alcuni video che stanno facendo il giro del web