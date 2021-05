Tocca a Federico Chiesa. Con la responsabilità più grossa di tutta la sua giovanissima carriera: ha sulle spalle il destino, non solo quello sportivo, della Juventus. Tredici gol e undici assist in un'annata di fatto importante, di sicuro quella della consacrazione. L'unico a cambiare ritmo a un gruppo che ora sembra privo di guizzi e ambizioni, nonostante un percorso verso la Champions complicato ma non certamente impossibile.



PER IL FUTURO - La Juve ha investito tanto su Chiesa e anche per questo non è rimasta sorpresa dell'esplosione del viola. Al momento sono stati versati solo 10 milioni per il prestito biennale, ma presto si passerà ai 40 milioni di riscatto, già fissato e certificato dagli obiettivi per i quali i bianconeri saranno obbligati a pagarlo per intero. Uno di questi è proprio la Champions, che Chiesa aiuterà a raggiungere. Tocca a lui. Più di Ronaldo e Dybala. Perché nell'Europa dei grandi ha già dimostrato di poter giocare. E di poterci stare alla grandissima.