Col senno di poi, certe parole hanno un peso diverso. Sicuramente maggiore. Di sicuro certificano un elemento ormai indiscutibile: la battaglia della Juve contro gli ultras è durata anni, ma solo l'inasprimento degli ultimi mesi ha portato all'esasperazione la società, costretta a denunciare e non più a mediare. Una scelta dettata dal coraggio, giusta ma non per questo scontata. Dovuta, questo sì: soprattutto analizzando quei contorni poco chiari che si sono esplicitati negli scioperi del tifo e nella reazione allo stop netto al bagarinaggio disgustoso.E allora, domanda spontanea e giusta: Report a parte, perché non si è andati subito più a fondo?Con la partita del Wanda Metropolitano che incombe - mercoledì sera, alle 21, la Juve affronterà l'Atletico Madrid per la prima gara di Champions League -, i ricordi non potevano non fiondarsi a qualche mese fa, quando fu ancor più evidente l'inizio del declino della curva bianconera. In quei giorni, su IlBianconero.com intercettammo Salvatore , tifoso fiondatosi nella capitale spagnola per supportare i ragazzi di Allegri, chiamati a una partita complicatissima (e infatti, la Juve perse malamente).So cosa è uno sciopero del tifo perché sono stato abbonato e sono stato spesso in curva a Torino. Durante la partita sono comunque partiti 3-4 cori che duravano pochi secondi. L’unico coro ‘vero’ che è partito è quello al 39° minuto per le vittime dell’Heysel, oltre a ‘La Juve siamo noi’ e ‘Più rispetto per noi’". Non qualcosa di episodico: ma leitmotiv di una stagione del tifo particolarmente discutibile.Un'inchiesta che non si fermò alle singole parole: ma entrò nei fatti, nei racconti dei diretti protagonisti, in una situazione in cui in tanti hanno preferito non scuotere le pericolose ragnatele. Ebbene, mesi dopo, la Curva Nord è morta: proprio come recita lo striscione. Da Madrid in poi non ci saranno gli storici capi, ma non si fermerà il movimento ultras, nemmeno dopo tutto quello che è accaduto.Salvatore, all'epoca, ci diede una grande lezione: era giusto ribellarsi sin dall'inizio, denunciare i motivi di una prepotenza ingiustificata. Adesso, l'ultima parte è eliminare i cocci restanti.