Come racconta Gazzetta, laresta in testa, il Napoli è saldo in quarta posizione. E’ questa la classifica del tifo, che premia sempre i bianconeri come club più seguito della nostra Serie A. Secondo i dati pubblicati da Sponsor Value by StageUp e Ipsos, che ha stilato una classifica dei bacini d’utenza per la stagione 2022-23, la Signora ha un seguito di oltre 8 milioni, precisamente 8.056.000, però con una variazione in negativo del 2% rispetto allo scorso campionato. Nessuno può vantare lo stesso numero di sostenitori dei bianconeri, che doppiano il Milan (4.167.000) e l’Inter (3.919.000), rispettivamente seconda e terza in classifica, e stacca nettamente il Napoli, che è a quota 2.636.000.