L’iniziativa contro Lega e FIGC da parte dei tifosi della Juventus a seguito della penalizzazione di 15 punti in classifica continua a crescere e ad ampliarsi. I fan Club della Juve infatti si sono uniti e hanno abbracciato la protesta dei sostenitori bianconeri che hanno deciso di disdire l'abbonamento a DAZN e Sky. Anche i fan Club del Friuli hanno aderito a questa iniziativa che ormai si è espansa in tutta Italia ma non solo.